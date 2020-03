Cremona, sul sito del Comune video didattici per asili nido e scuole infanzia

CREMONA (4 marzo 2020) - Mentre le attività dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia restano sospese, le maestre degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali hanno pensato una modalità per essere comunque vicine alle bambine e ai bambini, nonché ai loro genitori, che stanno vivendo un momento difficile, sotto vari aspetti, e che s'interrogano sull'atteggiamento più opportuno da tenere per non trasmettere loro timori e stati d'ansia.

Le insegnanti hanno così postato sul sito del Comune un link (https://www.comune.cremona.it/node/494618) dove trovare brevi video didattici con giochi semplici, creati in tempo reale da loro stesse. Si tratta di video con letture semplici, raccontate dalle maestre, che i bambini possono riconoscere, corredate di immagini divertenti e colorate. Video didattici con narrazioni simpatiche e accattivanti per mantenere le autonomie e le abitudini apprese. In attesa della riapertura delle scuole, si programmano le attività e si prepara il materiale didattico.

