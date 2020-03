Coronavirus, morti due anziani soresinesi

CREMONA (3 marzo 2020) - Sempre più pesante il bilancio legato al Coronavurus. Sale a cinque il numero delle vittime cremonesi e a nove il numero dei decessi avvenuti all’ospedale Maggiore legati al virus che da dieci giorni ha tolto la serenità a milioni di italiani a cominciare dai lombardi.

Soresina piange le prime due vittime da Coronavirus. Si tratta di Bruno Bassi e Ennio Monferroni. Bassi, 78 anni compiuti a febbraio, è stato il cosiddetto paziente 1 della città. Pensionato ma con una vita sociale molto attiva, e qualche problema di salute preesistente, è stato ricoverato in ospedale prima che si diffondesse la notizia del contagio di Codogno. Monferroni (Ennio all’anagrafe ma da tutti conosciuto come Enzo), di un anno più giovane, è invece risultato positivo la settimana successiva. Per alcuni giorni le sue condizioni si sono mantenute stabili, poi nella notte tra lunedì e ieri è subentrato un peggioramento improvviso.

«La comunità - commenta il sindaco di Soresina Diego Vairani - si stringe attorno alle rispettive famiglie e al loro dolore. Non è il momento delle domande e nemmeno quello di cercare risposte che non abbiamo. È il momento del silenzio e di far sentire a chi vive questo momento di dolore tutto il calore della comunità di Soresina».

