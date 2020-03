Salvati 4 quintali di pesce

CASALBUTTANO (4 marzo 2020) - Guardie ittiche della Fipsas di Cremona in azione per salvare quattro quintali di pesce dalla moria. Gli esemplari, tra cui cavedani e grosse carpe, sono poi stati rilasciati in acque sicure del territorio. Ieri mattina, infatti, in collaborazione con l’associazione Due Navigli di Casalbuttano i volontari della Fipsas sono intervenuti all’interno del cavo Canobbia Vecchia per prelevare quei pesci che con l’abbassamento delle acque avrebbero potuto rischiare di non sopravvivere. Il recupero è stato un successo e quello portato a termine ieri rappresenta il secondo maxi intervento nel territorio dopo quello di dicembre 2018 quando in occasione della riqualificazione di via Dante dal Naviglio Grande Pallavicino sono stati trasferiti nella Ciria più di 10 quintali di animali.

