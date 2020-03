Regala un albero alla tua città, ecco altre 15 piante

CREMONA (3 marzo 2020) - Tra giovedì 5 e sabato 7 marzo, sotto la supervisione degli addetti delle serre comunali, avverrà la programmata e non rinviabile messa a dimora di 15 alberi donati nell’ambito di Regala un albero alla tua città, iniziativa promossa dal Comune di Cremona. Una di queste piante sarà collocata nel giardino della Scuola infanzia Agazzi di via Ticino, quattro in via Falcone Borsellino (quartiere Maristella), le restanti nel frutteto del parco del Morbasco sud.

A causa della situazione di emergenza sanitaria e delle relative prescrizioni ministeriali in atto, le previste manifestazioni a corollario dell’iniziativa sono state rinviate a data da definire. L’auspicio è di potere festeggiare quanto prima, insieme ai bambini, ai componenti dei Comitati di Quartiere interessati e alla cittadinanza, l’arrivo di questi nuovi alberi che dimostra il crescente interesse dei cittadini per l’incremento del patrimonio arboreo urbano.

Il Comune ringrazia i privati cittadini, l’associazione Passione per Cremona e l’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) Lombardia per aver contribuito, con grande sensibilità, a questo progetto che, in un momento difficile per la nostra città, assume un significato particolare.

Si ricorda infine che Regala un albero alla tua città prosegue e sul sito del Comune sono indicate le modalità per effettuare la donazione. Il donatore può scegliere la specie tra quelle comprese nell’elenco predisposto dagli uffici ogni anno, che prevede la collocazione dell’alberatura dando priorità ad aree verdi delle scuole, o parchi o giardini di quartiere, idonee all’iniziativa.

