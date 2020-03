Lotta aperta ai furbetti del semaforo

SAN BASSANO (3 marzo 2020) - Giro di vite contro i furbetti del semaforo. Il sindaco Giuseppe Papa ha messo nel mirino i tanti, troppi, automobilisti che non rispettano il rosso del dispositivo posto all’entrata del paese, rendendosi protagonisti di manovre vietate e irresponsabili. Una su tutte: sorpassare i veicoli regolarmente in coda in attesa dell’accensione del disco verde. Comportamenti che vengono reiterati a cadenza quotidiana e che presto potrebbero non restare più impuniti: «Chi continua a violare le regole – spiega il primo cittadino sambassanese – presto potrebbe trovarsi una sorpresa». La frase sibillina di Papa svela infatti un’intenzione concreta da parte degli amministratori: piazzare delle telecamere per monitorare ciò che avviene dalle parti del semaforo.

