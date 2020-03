Soste selvagge, «Servono più vigili ma il budget non basta»

SONCINO (3 marzo 2020) - Vigili più presenti per tirare le orecchie agli automobilisti indisciplinati e per proteggere i bimbi all’uscita da scuola. Carla Urgesi, consigliera di minoranza alla guida di BuongiornoSoncino, incalza gli amministratori e chiede che siano date più ore di operatività agli agenti della municipale per risolvere il problema dei parcheggi sregolati in centro storico: «Non basta la videosorveglianza, serve una maggiore presenza dei vigili sul territorio, soprattutto negli orari scolastici. Non per multare subito, serve anche la tolleranza, ma almeno per educare e sensibilizzare i cittadini sul tema».

Il sindaco Gabriele Gallina non chiude le porte ma deve anche fare i conti col budget: «D’accordo ma cerchiamo già di garantire tutti i servizi in base alle risorse».

