Rave party, già cento gli identificati

ROBECCO D'OGLIO (2 marzo 2020) - Identificati oltre cento partecipanti al rave party organizzato tra sabato e domenica in uno stabile industriale in disuso lungo via Brescia. Proseguono, quindi, le indagini dei carabinieri dopo la notte di eccessi che ha visto protagonisti circa 300 adolescenti e giovani in arrivo da tutto il Nord Italia. E ad oggi non si escludono eventuali successive segnalazioni all’autorità giudiziaria. Ciò che è certo per il momento è che sono stati identificati ravers provenienti da Milano e provincia, Brescia, Bergamo e provincia, Piacenza e poi da Parma, Torino e anche altri centri di Piemonte ed Emilia Romagna. Sulla questione si esprime anche il sindaco di Robecco Marco Pipperi: «Enormi rischi per la sicurezza».

