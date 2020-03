Diamanti, confermate le modalità di restituzione

CREMONA (2 marzo 2020) - Eugenio Zanardi della Federconsumatori di Cremona e di Crema, comunica che dalla settimana scorsa il Curatore del Fallimento IDB ha confermato le modalità di restituzione dei diamanti per quelle posizioni che sono già state esaminate dal fallimento e per le quali, verificata la conformità della richiesta, la proprietà delle pietre e la custodia presso IDB, il giudice ha autorizzato la restituzione stessa.

Il Curatore del Fallimento IDB ha comunicato che con riferimento alle domande di restituzione dei diamanti presentate davanti al Tribunale di Milano – Fallimento IDB, si comunica che la consegna materiale delle pietre in custodia per coloro che hanno già ottenuto il provvedimento di restituzione emesso dal giudice delegato, avverrà a partire da domani (3 marzo 2020) tramite la collaborazione delle banche, presso le quali le pietre in restituzione potranno poi essere conservate.

Per ottenere la restituzione delle pietre i singoli proprietari dovranno compilare e sottoscrivere il modulo allegato dal fallimento, con l'indicazione delle pietre in restituzione e la copia del documento d'identità. Tale documentazione dovrà essere presentata direttamente presso la banca, che si occuperà dell'invio al fallimento IDB. Si precisa che l'unico modulo per il quale potrà essere legittimamente richiesta la firma del cliente è esclusivamente la delega al ritiro delle pietre, unico documento predisposto dalla curatela fallimentare. Si invita pertanto i proprietari delle pietre a valutare con particolare attenzione il contenuto di ulteriori modulistiche per le quali la banca dovesse eventualmente richiedere la firma del cliente. Al fine di agevolare come sempre gli associati, la Federconsumatori di Cremona/Crema si rende disponibile a prestare assistenza e consulenza nella predetta compilazione.

