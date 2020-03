Coronavirus, il processo diventa digitale

CREMONA (2 marzo 2020) - Catania, Napoli e Pescara i più lontani, Cremona i più vicini. E poi, Milano, Lodi, Piacenza. In piena emergenza Covid-19, una ventina di avvocati, tra difensori e parti civili, si collegano in remoto, contemporaneamente, via Skype, con il gup Pierpaolo Beluzzi. E il processo digitale si popola di emoticon. Pollice in su per condividere una decisione, pollice in giù per contestarla. E' successo oggi, al procedimento sul traffico di farmaci antitumorali (diciotto imputati, in 12 hanno chiesto il patteggiamento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO