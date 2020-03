Notti di razzia, le scuole nel mirino

CREMONA (23 marzo 2020) - Razzia nelle scuole. La chiusura forzata ha offerto il la a ladri sciacalli per far man bassa di computer negli istituti cittadini. È accaduto alla scuola Bissolati e al Torriani. Alla Bissolati rubati 10 computer e l’incasso delle merendine. Al Torriani i ladri si portano via 9 portatili, tre proiettori e casse

