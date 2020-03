Castelvetro, la spesa on line si ritira al Bennet Drive

CASTELVETRO PIACENTINO (3 marzo 2020) - Sta per arrivare anche in località Fornace, presso l’ipermercato del centro commerciale Verbena, il nuovo servizio di acquisti Bennet Drive: sarà possibile acquistare online, 24 ore su 24, programmando il ritiro della merce nell’apposito settore del parcheggio riservato. I lavori per la predisposizione dello spazio Bennet Drive sono già iniziati da qualche giorno e l’area in questione è alla destra dell’ingresso principale del centro, con tanto di pensilina, posti di sosta delimitati e cartelli verdi. A Castelvetro è ancora da definire l’avvio ufficiale della nuova proposta commerciale della catena Bennet – che come già riferito da gennaio è entrata a far parte di Gruppo Végé – ma nel frattempo, per capire come funziona, è possibile dare un’occhiata agli altri punti vendita del Nord Italia dove è già attiva e molto gradita dalla clientela.

