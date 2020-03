Coronavirus: ospedale Cremona, è uno tsunami ma reggiamo

CREMONA (2 marzo 2020) - «Ci siamo trovati di fronte a uno tsunami che non ci aspettavamo ma stiamo riuscendo a far fronte all’emergenza». Lo ha spiegato Rosario Canino direttore sanitario dell’ospedale di Cremona uno dei centri nevralgici per l'assistenza alle persone positive al Covid-19. «Attualmente non siamo nelle condizioni di aumentare i posti letto per i pazienti con il coronavirus» arrivati a quota 150 comunque chiunque si rivolge al nostro ospedale non rimane senza assistenza: garantiamo tutte le prestazioni in urgenza, per coloro che per esempio hanno un infarto, o un ictus o un trauma da incidente stradale, e chi è positivo al coronavirus non è lasciato solo, in quanto, in un percorso codificato viene indirizzato in altre strutture». La situazione nell’ospedale di Cremona attualmente è di 150 pazienti ricoverati con il Covid-19 di cui 11 in terapia intensiva e altri 13 in ventilazione (non in grado di respirare autonomamente, ndr). Nel presidio di Casalmaggiore nel cremonese i ricoverati per Covid-19 sono 17, di cui 4 in terapia intensiva. E 23 sono i dimessi.

Il dottor Canino ha tenuto a precisare che l’ospedale è riuscito «a far fronte allo 'tsunami' dovuto alla chiusura dell’ospedale di Codogno, "grazie alla collaborazione di tutti i medici infermieri e dipendenti». Il direttore ha inoltre spiegato che nei giorni scorsi sono stati aumentati i posti letto in terapia intensiva, da 9 a 11, e che ora si sta provvedendo a reclutare nuovi volontari e sono già usciti due bandi uno per i medici e uno per gli infermieri: «ci sono stati molti medici andati in pensione che hanno offerto la loro disponibilità, nostri ex dipendenti che vogliono darci una mano e questo ci da forza». Una oncologa e un altro specialista sono già operativi. Riguardo ai due bandi relativi a contratti a termine, per riuscire a dare il cambio al personale sanitario il compenso è di 50 euro all’ora per i medici e 30 euro all’ora per gli infermieri. Questi ultimi sono in 30 ad avere già fatto domanda e 15 sono già stati selezionati. Il dottor Canino ha poi precisato che Regione Lombardia sta dando una mano e che dalla Asst di Bergamo Ovest sono arrivati 3 medici, da quella della Valcamonica un altro medico e da quella di Brescia un infettivologo. Il Pirellone invece ha messo a disposizione un anestesista. Si tratta di personale che si integra con l’equipe dell’ospedale per assicurare i riposi.

