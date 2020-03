Addio al medico Fausto Garini

CREMONA (2 marzo 2020) - E' morto improvvisamente, in ospedale a Crema, Fausto Garini, per 40 anni medico condotto di Sospiro e fratello dell'ex sindaco di Cremona, Alfeo. Garini aveva 88 anni e da qualche giorno soffriva di una tosse fastidiosa, tanto è vero che si è deciso il ricovero. Personaggio molto noto in città, Fausto Garini lascoia la moglie Piera e i figli Alberto e Angela.

