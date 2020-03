Coronavirus, «Le ordinanze fuori asse dei sindaci saranno nulle»

ROMA (1 marzo 2020) - Sono "inefficaci" tutte le ordinanze dei sindaci in materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. Lo prevede una norma nell'ultima bozza del decreto legge approvato venerdì. Per fermare iniziative fuori asse, si prevede che dopo "l'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e sono inefficaci - recita la norma - le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali".

Critico il sindaco di Crema Stefania Bonaldi: «Se confermato, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono rese «inefficaci» le ordinanze di singoli primi cittadini in tema di contenimento di coronavirus è una grave violazione del potere attribuito ai sindaci che mai come in questo caso dovrebbe essere rispettato». «La situazione di Crema è diversa da quella di Varese o di Lecco», ha spiegato all’ANSA Bonaldi che sta affrontando una situazione tra le più complicate a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO