A Villacampagna campane tremolanti

SONCINO (1 marzo 2020) - L’obiettivo è ancora là in alto eppure, grazie alla generosità dei fedeli villacampagnoli, è comunque più vicino. Don Davide Osio ha deciso di restaurare le campane della chiesa parrocchiale in via , ormai usurate e per metterle in sicurezza servono 50 mila euro. Boom di solidarietà da parte dei suoi parrocchiani che ne hanno già donati un quinto. Ora l’appello: «Insieme possiamo farcela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO