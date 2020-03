Terapia intensiva neonatale, scattato il declassamento

CREMONA (2 marzo 2020) - E' scattato il declassamento della Terapia intensiva neonatale, deciso da Regione Lombardia e a lungo contrastato dagli amministratori cremonesi. L’emergenza sanitaria in corso ha inevitabilmente messo in secondo piano il tema, come conferma il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che al momento accantona ogni polemica sulla Tin, sottolineando che «il nostro ospedale ora ha bisogno della vicinanza e dell’appoggio totale del territorio, della Regione e del Governo». Sottolinea però che l’attenzione, intesa anche come monitoraggio futuro, fra l’altro messo nero su bianco attraverso il documento sottoscritto da tutti i sindaci cremonesi e casalaschi, ci sarà. E infatti proprio gli amministratori, al termine dell’incontro dello scorso 18 febbraio con l’assessore regionale Giulio Gallera, avevano garantito «un’analisi e una vigilanza attente», dicendosi «anche disposti a fare ulteriore battaglia se i criteri non saranno soddisfacenti per il territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO