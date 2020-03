Coronavirus, comitiva di turisti cremonesi bloccata a Laigueglia

CREMONA (1 marzo 2020) - Una comitiva di turisti cremonesi è bloccata nell'albergo di Laigueglia dove è morta l'88enne poi risultata positiva al Cronavirus. L'anziana, che proviene dalla zona rossa lodigiana, era in vacanza da alcuni giorni e dopo la scoperta del contagio il sindaco ha firmato una ordinanza per isolare la struttura, dove sono presenti circa 40 persone. La Protezione civile si sta prendendo cura delle persone presenti nell’albergo e il piano è di fare rientrare gli ospiti nelle loro abitazioni in Lombardia per essere sottoposti alla quarantena prevista dai protocolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO