Il Coronavirus non ferma i rave party

ROBECCO D'OGLIO (1 marzo 2020) - Nonostante l'emergenza Coronavirus rave party presso uno stabile industriale in disuso situato sulla provinciale ex 45bis. Consistente il numero di giovani provenienti da vari centri del nord italia, allo scopo di partecipare al rave party organizzato, verosimilmente per via telematica da gruppi ancora non precisati. I partecipanti, al momento stimati in 300 circa, 50 i veicoli, sono affluiti nell'area senza recare problemi all’ordine e alla sicurezza pubblica. L'afflusso è stato monitorato dai carabinieri, unitamente agli agenti della Polizia di Stato, che nel corso della notte ne hanno regolarizzato il concentramento, predisponendo opportuni posti di controllo lungo la rete viaria che consente l’accesso all’area interessata. La musica è ancora accesa ma è iniziato il deflusso per lasciare l’area: non sono registrati problemi di sorta.

