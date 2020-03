Divisi davanti al virus: così ci giochiamo la credibilità

Chissà se i nostri nipoti, fra qualche anno, ripensando all’emergenza Coronavirus ci ringrazieranno per aver salvato l’umanità dall’estinzione o se rideranno di noi, delle nostre crisi di panico, degli assalti ai supermercati, della forsennata corsa a chiudere scuole, università, teatri, stadi e spazi aerei solo per fronteggiare «una banale influenza». Probabilmente si chiederanno cosa ci è preso, in quel febbraio del 2020, quando all’improvviso abbiamo abbandonato ogni razionalità e ci siamo lasciati sopraffare dall’emotività: prima tutti in quarantena, blindati in casa, con assurde scorte di pasta in dispensa, mascherine e amuchina acquistate a peso d’oro e la paura ad annebbiarci la mente; poi, tutti fuori, a «riprenderci la normalità», a lavorare, a gustarci un aperitivo in compagnia, a fare la spesa ordinaria, a sbandierare tutta la nostra voglia di vivere serenamente. Troppo allarme prima o troppa superficialità da scampato pericolo poi? È - non possiamo ancor dire «è stato» - tutto uno scherzo, un folle gioco, un caso di isteria collettiva o la situazione non è precipitata e non precipiterà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane proprio perché chi ci governa ha operato all’insegna della massima prudenza? Abbiamo esagerato o ce la caveremo perché un falso allarme è sempre e comunque preferibile a un allarme inascoltato? Solo il tempo (i nostri nipoti...) probabilmente potrà dare una risposta definitiva ai dubbi di queste ore. Dubbi che si aggravano, svaniscono o ritornano di continuo, quasi in tempo reale: un momento sembra di essere fuori dal tunnel, un attimo dopo tornano paura e preoccupazioni.

Ora siamo invitati tutti a sdrammatizzare, ora a «tornare in quarantena, prorogando le misure più restrittive almeno per una settimana, perché l’emergenza è tutt’altro che finita, non è ancora il momento di abbassare la guardia, anzi i casi si stanno moltiplicando e aggravando», tanto che il contagio da Cina e Italia si sta propagando a mezzo mondo. In un momento di così grande confusione e di segnali tanto perentori quanto contraddittori (bar prima chiusi, poi riaperti, ma con limitazioni; scuole pronte a riaprire, anzi no: è meglio che restino chiuse; mercati ambulanti ammessi di mercoledì ma vietati nel fine settimana; partite di calcio da giocare regolarmente, poi a porte chiuse, alla fine rinviate a maggio) si possono censire e valutare solo le sensazioni.

La prima, forse la più sgradevole, è che - mentre nelle zone del contagio migliaia di medici, infermieri, poliziotti, vigili del fuoco, volontari e operatori vari combattono il virus senza badare a orari e carichi di lavoro - per qualcuno la principale se non unica preoccupazione sia... salvare se stesso. Non gli altri, non il mondo, non la propria vita, ma la propria immagine, la propria reputazione, la propria sedia. «L’importante è che non sia colpa mia» è la frase che nessuno pronuncia ad alta voce, ma che molti sembrano pensare in silenzio. E mentre la comunità scientifica si divide fra allarmisti e tranquillizzatori, nei palazzi del potere si moltiplicano le contrapposizioni, i rimpalli di responsabilità, la corsa allo scaricabarile fra Stato, Governo e Regioni, fino all’ultimo anello della catena di comando, i poveri sindaci, che portano sulle spalle la responsabilità della salute pubblica sui rispettivi territori, ma di fatto non hanno alcun potere, risorsa o strumento a disposizione. Secondo lo stesso principio di vigliacca autotutela i dirigenti di alcune aziende hanno emanato provvedimenti ancor più restringenti delle limitazioni ufficiali, «così se un dipendente dovesse risultare positivo non potrebbe dire che è stato contagiato sul lavoro e farci causa». E se sta a casa, naturalmente sono giorni di ferie, perché il certificato medico automatico vale solo per chi vive nella zona rossa.

Passo dopo passo, giorno dopo giorno, il virus ci sta avvelenando e dividendo: Nord contro Sud, Ischia contro Codogno, il Veneto contro i cinesi, mezzo mondo contro l’Italia, perfino virologi e infettivologi l’un contro l’altro armati. Tutti contro tutti, mentre servirebbe esattamente il contrario. «Siamo caduti in quella che l’Oms ha definito infodemia: una epidemia informativa - ha osservato Gianluca Comin, docente di Strategie di comunicazione alla Luiss -. Nelle crisi le informazioni vanno centralizzate e va evitato che diverse voci si esprimano in autonomia e in contraddizione, come sta accadendo invece nel Governo, nelle Regioni o con i diversi esperti comparsi sulla scena»

. Servivano misura e lucidità, invece i primi ad agitarsi sono stati politici, pubblici amministratori e «influencer» in cerca di facile visibilità. Così, come ha puntualmente osservato il saggista Enzo Bianchi «abbiamo avvelenato il clima, trasformato il serio problema sanitario del Coronavirus in una guerra civile: medici contro medici, politici contro amministratori, giornali contro giornali, Regioni contro Regioni». D’altra parte perché stupirci? In fondo noi italiani sappiamo benissimo di essere fatti così, al punto da riconoscerlo perfino nel nostro Inno nazionale: «Noi siam da secoli / calpesti e derisi / perché non siam popolo / perché siam divisi», ha scritto Goffredo Mameli, senza mai essere smentito.

Il problema è che nelle divisioni siamo insuperabili, i campioni mondiali dell’autolesionismo, i primi a chiudere i nostri cieli agli aerei provenienti dalla Cina, ma anche i primi a protestare per i respingimenti dei turisti italiani diretti in Madagascar o alle Maldive perché «non siamo tutti appestati» (vero! ma per i cinesi non valeva la stessa distinzione?); i primi a mandare segnali allarmanti al mondo, ma anche i più decisi a protestare per le gravi ripercussioni sull’immagine e il fatturato del «Made in Italy»; i primi a effettuare test di massa - soprattutto, a confondere malati accertati e semplici «positivi» - salvo poi ammettere di esserci «fatti un po’ prendere la mano con i tamponi», tanto da ridurne drasticamente l’impiego. Siamo stati i primi a chiudere le scuole anche se «i bambini sono immuni» (sembra una contraddizione solo a me?) e siamo già pronti a riaprirle, anche se nel frattempo si sono registrati i primi casi di contagio fra minori e a Soresina un’intera scuola è finita addirittura in quarantena... Certo, è facile salire in cattedra e giudicare gli altri senza provare a mettersi nei loro panni di fronte a una situazione tanto inedita e sconosciuta: in una sola settimana siamo passati dal Paese con 60 milioni di allenatori di calcio alla nazione con la più alta percentuale al mondo di virologi, infettivologi e specialisti in pandemie. Dal nulla sono spuntati interi eserciti di medici, esperti, tuttologi, strateghi della comunicazione, professori di prevenzione e protezione civile, docenti di diritto e maestri di vita. Tutti a dire cosa avrebbero dovuto fare gli altri, a elargire le proprie ricette, a spiegarti come fare meglio il tuo lavoro. Da che pulpito o in base a quali accertate competenze, non si sa. Ma è successo. E in molti campi. Poco male, a fronte del possibile rischio di estinzione dell’umanità.

Al momento lo scenario più apocalittico pare escluso (quantomeno fino a domani o al prossimo allarme contagio), ma fra gli effetti collaterali dell’emergenza Coronavirus resta un grande, subdolo pericolo: che il Covit 19 abbia fatto perdere alle autorità - a chi ci governa, ma anche a chi davvero dovrebbe saperne più di noi e darci le indicazioni giuste in caso di emergenza - una parte del loro patrimonio più grande, la credibilità. Sarebbe un danno irreparabile, il più grave di tutti, al di là del tributo in termini di vite umane bruciate dalle complicanze del virus e del conto che si preannuncia salatissimo per l’economia nazionale e mondiale. Perché autorevolezza e credibilità sono i pilastri di qualsiasi forma di convivenza organizzata e perderle è un prezzo che nessuna comunità può permettersi di pagare. Capitasse davvero a causa di «una banale influenza» chi e come lo spiegherebbe fra qualche anno ai nostri nipoti?





