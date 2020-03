Coronavirus, paura del contagio: 'Quel matrimonio non s’ha da fare'

SESTO (1 marzo 2020) - Fiori d’arancio con suspence ai tempi del Coronavirus. Le Cinque Terre non sono ad un tiro di schioppo dalla Pianura Padana e Portovenere non è a due passi da Sesto. Eppure la psicosi legata all’infezione ha rischiato di mandare a monte il giorno più bello per Aurelio e Michiara. I due fidanzati del paese per un soffio sono riusciti a sposarsi ieri mattina nel municipio della ridente località, ma c’è voluta l’intermediazione del Comune di Sesto per convincere sindaco e impiegati del borgo marittimo che gli sposi godono di ottima salute e che non sono stati neppure sfiorati dal contagio. «Abbiamo capito le loro titubanze e loro hanno capito le nostre esigenze», dicono. La festa con parenti e amici però è stata rinviata al primo maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO