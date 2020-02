Urta un'auto in sosta e si ribalta, ferita una 38enne

CREMONA (29 febbraio 2020) - Ha riportato solo lievi ferite, a dispetto di una dinamica che poteva provocare conseguenze peggiore, la 38enne protagonista questa mattina di un incidente in via Caprera, quartiere Zaist. La donna, intorno alle 10.20, era alla guida di una Jeep Compass diretta verso via Cappuccini quando, all'altezza del civico 56, ha toccato una Hyundai parcheggiata sul lato destro della strada. L'impatto, non particolarmente violento, ha però causato il ribaltamento della Jeep. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi, anche i vigili del fuoco e il 118.

