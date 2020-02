Caduto dalla finestra, il bambino di due anni è in terapia intensiva

PIEVE SAN GIACOMO (29 febbraio 2020) - E’ ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino di due anni che ieri pomeriggio è caduto da una finestra del primo piano in via Patrioti. Le sue condizioni sono stabili e i prossimi giorni saranno decisivi per capire l’entità delle ferite riportate in seguito alla caduta. Sono ore di attesa e speranza per i familiari. Nel frattempo proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Sospiro per ricostruire con esattezza l’accaduto.

