Scomparso Orlandi, storico macellaio

PERSICO DOSIMO (1 marzo 2020) - Vasto cordoglio per la morte di Gianfranco Orlandi, scomparso all’età di 88 anni. Lo storico macellaio del paese se c’è andato lasciando un vuoto incolmabile e il ricordo indelebile della sua gentilezza, professionalità e cortesia. Una storica bottega di paese nata grazie all’intraprendenza del padre Paolo che, all’inizio degli anni Trenta ha fondato, tramite le prima licenza, la prima macelleria a San Pietro, frazione di Gadesco Pieve Delmona.

Come da ordinanza regionale (data dal coronavirus) i funerali si sono svolti in forma privata ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Dosimo alle 15. Al termine della cerimonia funebre il corteo, formato dai familiari più stretti, si è poi recato presso il cimitero del paese per la sepoltura e per l’ultimo addio.

