Addio a Gentilia, la poetessa del dialetto

CASALBUTTANO (1 marzo 2020) - Memoria storica, maestra elementare per tanti anni e poetessa dialettale conosciuta in tutto il territorio: il paese piange la scomparsa della 97enne Gentilia Ardigò, tra i primi ad aver ricevuto il riconoscimento di merito Manuela, Carmela ed Adriano Mondini dell’Avis per essersi contraddistinta positivamente in ambito sociale e culturale. L’ultimo saluto alla 97enne verrà dato con il funerale nella chiesa di San Giorgio di domani alle 14.30, partendo dalla casa di riposo dove è allestita la camera ardente.

Maestra elementare per generazioni di scolari di Casalbuttano, Gentilia ha fatto parte del gruppo ecologico e con dedizione e curiosità ha spaziato dall’arte alla letteratura. Quando un casalbuttanese voleva approfondire una qualsiasi tematica storica legata al paese, infatti, sapeva sempre su chi poter fare affidamento: Ardigò è sempre stata una delle colonne portanti del paese della Norma in ambito culturale.

