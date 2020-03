Morto Gino Premi, patron di Kiss e Odeon

OSTIANO (29 febbraio 2020) - Addio a Luigi Premi, da tutti conosciuto come Gino, storico imprenditore del paese. Con lui se ne va un pezzo di storia di Ostiano. Ha iniziato negli anni Cinquanta con le prime balere nelle quali si divertivano e ballavano centinaia di persone. Poi, assieme al fratello Francesco, negli anni Sessanta ha aperto la mitica discoteca Odeon dove giovani da tutte le province limitrofe arrivavano nel fine settimana per trascorrere assieme ore all’insegna del divertimento e della musica. Un punto di riferimento per l’intera provincia di Cremona, ma anche per quelle di Brescia e Mantova e che richiamava migliaia di ragazzi. Una persona di un’intelligenza vivace, con un carattere schivo, ma con un grandissimo acume. L’intera comunità ostianese piange la scomparsa di un pezzo di storia del paese, un imprenditore lungimirante e si stringe al dolore dei figli Franco e Marinella.

