Aggredisce coppia nel parcheggio del supermercato, arrestato

CREMONA (29 febbraio 2020) - E' stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina, un cittadino nigeriano di 28 anni, residente a Cremona, che ieri attorno a mezzogiorno - nel parcheggio del supermercato Eurospin di via Bergamo - ha avvicinato una coppia che stava riponendo le borse della spesa in auto e poi ha spintonato e minacciato la donna che si era rifiutata di dargli la moneta inserita nel carrello. Spinte e minacce che il nigeriano ha successivamente rivolto anche al compagno della vittima, accorso in difesa della 34enne aggredita. Il nigeriano, che ha anche proferito frasi di contenuto razzista nei confronti degli italiani, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto.

