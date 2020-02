Condanna a 16 anni per Pasini

AZZANELLO (28 febbraio 2020) - Diciannove mesi fa ha ucciso la donna con la quale aveva una relazione, si è disfatto del corpo occultandolo in una vecchia vasca per liquami ad Azzanello, e poi è partito per le vacanze insieme alla famiglia. Oggi, per il delitto della 35enne Manuela Bailo, l’ex sindacalista bresciano Fabrizio Pasini è stato condannato a 16 anni di reclusione. Il pm ne aveva chiesti quasi il doppio: trenta. Ma nel formulare la pena il gup di Brescia, Riccardo Moreschi, non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione. L’uomo ha sempre negato la premeditazione, affermando d’aver spinto Manuela lungo le scale al culmine di un violento litigio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO