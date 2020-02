Ponte sul Po, varco anti camion acceso

CREMONA/CASTELVETRO (29 febbraio 2020) - Entreranno in funzione come promesso questa mattina, all’alba, i varchi elettronici che permetteranno di fotografare e far multare i camion che non rispettano il divieto di transito sul ponte. I collaudi compiuti dai tecnici della Provincia di Piacenza si sono infatti conclusi positivamente e d’ora in poi i trasgressori avranno vita difficile: il meccanismo, chiamato Elfo gatecontrol, è in grado di classificare i veicoli in base alla dimensione, riconoscendo dunque i mezzi pesanti dei quali memorizza immagine e numero di targa. Un secondo controllo, volto ad eliminare dall’elenco dei potenziali trasgressori i pullman di linea e i mezzi di soccorso, viene effettuato poi dagli agenti della polizia provinciale chiamati ad esaminare le fotografie. E infine agli autotrasportatori passati sul ponte nonostante i cartelli viene recapitata la sanzione, che in base a quanto stabilisce il Codice della strada per i divieti di transito, è di 84 euro. Trattandosi di un sistema di controllo automatico, che funzionerà proprio come gli autovelox pur essendo in questo caso concentrato sulla tipologia di veicolo, saranno inevitabili i ricorsi. Ma considerato che il divieto è abbastanza chiaro (i mezzi con massa a pieno carico di 20 tonnellate sono di fatto tutti i camion, fatta eccezione per i veicoli a due assi che possono arrivare fino alle 18 tonnellate) i possibili motivi di contestazione saranno pochi.

