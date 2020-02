Coronavirus, primo caso a Castelvetro Piacentino

CASTELVETRO (28 febbraio 2020) - Primo caso di Coronavirus anche a Castelvetro Piacentino: “La persona, a cui esprimiamo la nostra vicinanza, si trova a casa ed è in buone condizioni - spiega il sindaco Luca Quintavalla -, come comunicato poco fa al sindaco dalle autorità competenti. Informiamo che, da prassi, è la Sanità pubblica a rintracciare i soggetti che fossero venuti in contatto in modo ritenuto rilevante con le persone risultate positive. L'aumento dei casi e la diffusione dei Comuni coinvolti erano prevedibili, visto che si attendevano i risultati di diverse centinaia di tamponi. Non serve quindi alimentare il panico, bisogna mantenere la calma gestendo l'evoluzione della situazione. Rimane l'invito a mantenere alta la guardia, a rispettare le indicazioni sia collettive sia individuali, ma anche a non generare inutili psicosi. Siamo in attesa di conoscere, speriamo nelle prossime ore, le nuove disposizioni del Ministero e delle Regioni, per capire le misure che verranno adottate da lunedì 2 marzo, a partire dalle scuole”.

