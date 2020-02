Primi due casi a Monticelli

MONTICELLI (28 febbraio 2020) - Primi due casi di Coronavirus nella Bassa Piacentina: si tratta di due persone residenti a Monticelli d’Ongina e in base a quanto emerso non dovrebbero essere in gravi condizioni.

Il sindaco Gimmi Distante: “Sono stato da poco informato che due monticellesi sono risultati positivi al test. Auguro naturalmente loro che si possano rimettere al più presto e li stringo in un abbraccio simbolico. Confermo quanto detto in questi giorni, calma e sangue freddo. L'ufficio di igiene pubblica sta gestendo la situazione come da protocollo. Invito tutti al rispetto dell'attuale ordinanza in attesa degli ulteriori aggiornamenti ragionali. Statisticamente era quasi inevitabile visto l'incremento dei casi nel capoluogo ed in Provincia. Siamo quindi preparati e lasciamo lavorare i sanitari”.

