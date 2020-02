Coronavirus, attività sportive ancora a porte chiuse

CREMONA (28 febbraio 2020) - In ordine alla comunicazione dell’Assessorato allo Sport del 26 febbraio 2020, visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia pubblicati giovedì 27 febbraio, come recepiti e esplicitati da ANCI Lombardia con comunicazione del 28 febbraio 2020, viste le numerose interlocuzioni con Regione Lombardia e con ANCI nel frattempo intervenute e sentito anche il parere della Provincia di Cremona, il Comune prende atto che resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive per ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. L’Assessorato allo Sport si rende disponibile a raccogliere ulteriori domande e richieste e porle a Regione Lombardia per avere le opportune indicazioni e risposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO