Quindici processi tutti a porte chiuse

CREMONA (28 febbraio 2020) - Quindici processi a ruolo, tutti a porte chiuse, per evitare l'assembramento sia nell'aula che in corridoio. Con i testimoni che attendono giù in cortile, chiamati, di volta in volta volta, dal carabiniere d'udienza che fa su e già dallo scalone del palazzo di giustizia. E tra i testimoni di un processo, ci sono tre uomini partiti da Valdobbiadene, comune in provincia di Treviso rinomato per il prosecco. Ed ora, anche per il Coronavirus, perché dopo Vo' Euganeo, con i suoi 23 contagiati Treviso è il secondo focolaio più grande del Veneto. Un viaggio di andata e ritorno in mezzo alle zone gialle, il Veneto e il Cremonese.

