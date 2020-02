Coronavirus: «All'Ospedale di Cremona ora situazione sotto controllo»

CREMONA (28 febbraio 2020) - «Per fortuna la situazione questa mattina è sotto controllo». È quanto fanno sapere dall’ospedale di Cremona, ieri sotto pressione per i numerosi pazienti ricoverati con il coronavirus, tanto che tre sono stati trasferiti nei reparti di terapia intensiva di altre strutture della Lombardia. «Il problema non è la carenza di posti letto ma l’abbondanza di pazienti, un problema che fra poco riguarderà tutta la regione. Il nostro ospedale, come tutti, ha dei numeri finiti. Noi abbiamo potenziato al meglio, ma dipende da che afflusso ci sarà nelle prossime ore e nei prossimi giorni - spiegano dall’ospedale -. Attualmente non abbiamo la coda fuori dall’ospedale, chi arriva passa dal triage allestito nella tenda della Protezione civile e vengono dirottate a seconda del bisogno nel percorso giusto».

Al momento non è chiaro se altri contagiati siano stati trasferiti questa mattina, ma viene sottolineato che «nel reparto di malattie infettive sono stati raddoppiati i posti letto, quello di terapia intensiva funziona a pieno regime, la medicina e la chirurgia lavorano insieme al dipartimento di urgenze ed emergenze. Da venerdì tutti, non solo medici e infermieri, lavorano al di là dei loro ruoli e orari». Il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi, ieri ha ringraziato «gli operatori sanitari, sociosanitari, tecnici e amministrativi», sottolineando che «se c'è qualcosa che il coronavirus ci sta insegnando, questa cosa riguarda in primis i professionisti della cura, la loro instancabile dedizione, i turni senza fine, il coraggio e la disponibilità ad oltranza».

