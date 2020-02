Ecco le casette per gli uccelli e i piccoli

CASTELVERDE (28 febbraio 2020) - Il bosco didattico dietro al cimitero di Marzalengo si arricchisce di casette per gli uccelli, costruite dal volontario Pierino Mazzolari. Un modo per incrementare la fauna peraltro molto numerosa. Qui si trovano tantissimi uccelli autoctoni e una delle garzaie più belle e numerose della regione, con un centinaio di nidi di garzette, aironi guardabuoi e nitticore.

Nei giorni scorsi il gruppi di volontari, con Danio Milanesi in testa, si è recato in questa zona verde per fare pulizia tirando via i rami secchi.

