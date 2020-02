Artisti uniti, musica solidale per MEDeA

CASALBUTTANO (28 febbraio 2020) - Gli artisti cremonesi uniscono le voci per un progetto solidale pro MEDeA: prosegue l’iniziativa a favore della onlus a sostegno dei malati oncologici coordinata del musicista di Casalbuttano Cristiano Fadini. Cantanti, chitarristi e tastieristi del territorio hanno infatti voluto lanciare un messaggio importante incidendo un cd benefico dal titolo L’unione fa la forza per MEDeA. «Brani interpretati con il cuore – spiega Fadini – e con l’idea di poter dare un sostegno concreto ad un’associazione così importante per la realtà cremonese». La compilation da 15 tracce, presentata ufficialmente durante un appuntamento solidale all’osteria dell’Olmo di Olmeneta, è in vendita alla sede di MEDeA o tramite Fadini al costo di dieci euro.

Dal paese della Norma la catena benefica si è allargata andando a coinvolgere l’intero territorio. Inizialmente gli artisti di Casalbuttano hanno inciso un cd per aiutare i Volontari del Soccorso ad acquistare la nuova ambulanza. Poi è toccato ai poeti promuovere una serie di composizioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016. E ora note e brani sono tornati a farla da padrone con 22 musicisti che hanno deciso di scendere in campo insieme per sostenere una nuova nobile causa.

