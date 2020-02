La rocca sempre più amata: turismo su del 5%

SONCINO (28 febbraio 2020) - Il simbolo del borgo, la rocca sforzesca, non annoia proprio mai. Numeri record per il turismo a Soncino con più di 30mila turisti che sono transitati entro le mura castellane nell’ultimo anno portando nelle casse del Comune 142mila euro oltre a un indotto ben maggiore per commercianti, negozianti e ristoratori del centro storico. Il trend positivo anticipato dalle rilevazioni della Pro loco nelle scorse settimane si conferma anche nei dati dell’ufficio turistico ed economico che festeggia. «Siamo sulla strada giusta» commenta l’assessore alla partita Erika Manini.

Sono 32.842 i visitatori che hanno calcato il suolo roccioso della rocca sforzesca nell’ultimo anno. Il numero, già di per sè positivo guadagna ancor più importanza se raffrontato ai dati del 2018 quando in castello entrarono 31.344 persone in totale. Si tratta di un incremento degli accessi vicino al 5% che, anche se di primo acchito può sembrare qualcosa di non straordinario, rende meglio l’idea se si considera che si tratta di 1.498 turisti in più all’anno, pari a circa un quinto della popolazione totale di Soncino.

