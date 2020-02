Coronavirus, lettera di Galimberti a Fontana e Gallera

CREMONA (27 febbraio 2020) - Il sindaco Gianluca Galimberti, ha annunciato oggi sul suo profilo Facebook di aver inviato una lettera al governatore Attilio Fontana e all'assessore regionale Giulio Gallera, nella quale chiede "attenzione maggiore a personale e materiale del nostro ospedale". Questo il testo del post del primo cittadino cremonese:

"Oggi ho scritto alla Regione Lombardia, al Presidente Attilio Fontana e all’Assessore Giulio Gallera, per chiedere di sostenere lo sforzo che il nostro ospedale sta facendo per far fronte alla situazione coronovaris.

La disponibilità a continuare il lavoro comune con Regione e ATS della Val Padana è massima. Sappiamo e lodiamo il grandissimo impegno che viene portato avanti in questo momento da moltissimi operatori sanitari a diversi livelli e conosciamo il lavoro in atto da parte della Regione per coordinare il sistema sanitario.

‍⚕️‍⚕️ Abbiamo chiesto al Presidente e all’Assessore un’attenzione maggiore per il nostro ospedale in virtù del numero di pazienti ricoverati, delle fatiche di medici, infermieri, operatori sanitari e responsabili, delle necessità relative a materiali indispensabili al personale.

Abbiamo chiesto alla Regione interventi che aiutino l'organizzazione, che sostengano e implementino il personale e che recuperino il materiale idoneo e necessario allo svolgimento dei delicati compiti cui i sanitari devono adempiere, in un indispensabile lavoro di rete a livello regionale e nazionale.

➡️ Senza polemiche e con spirito costruttivo, lavoriamo insieme per superare questo momento il più in fretta possibile e aiutare medici, infermieri e operatori sanitari a fare il loro lavoro nel modo più efficace possibile!"

