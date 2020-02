Monticelli, portafoglio perso: subito restituito coi contanti

MONTICELLI D'ONGINA (28 febbraio 2020) - Fra tanti casi di inciviltà e brutte notizie, dal borgo pallavicino ne arriva una che rincuora. Semplice eppure significativa. A raccontarla è Luigi Vecchia, uno dei principali conoscitori del Grande Fiume nella zona, che l’altro ieri dopo essere stato in centro per alcune commissioni e avere ritirato contanti al bancomat, ha perso il borsello. Dentro c’erano 300 euro, per lo più in banconote da 20. A ritrovarlo e a riportarglielo, il giorno dopo direttamente a casa, è stata una donna che lui neppure conosce.

