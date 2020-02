Coronavirus, due casi positivi a Vescovato

VESCOVATO (27 febbraio 2020) - Due casi positivi a Vescovato. Si tratterebbe di due persone che lavorano in ambito sanitario non in paese e che, seppur asintomatici, per il lavoro che svolgono sono stati sottoposti a tampone. Sono in quarantena per 15 giorni e stanno bene.

