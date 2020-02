Violenza alla Casa dell'Accoglienza, arrestato 34enne

CREMONA (27 febbraio 2020) - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona sono intervenuti presso la Casa dell’Accoglienza di via Sant’Antonio del Fuoco, dove il responsabile era stato aggredito da un cittadino straniero che, senza averne titolo, voleva introdursi all’interno della struttura. All’arrivo dei poliziotti, il 34 enne originario del Burkina Faso, non solo non collaborava ma poneva resistenza e li aggrediva violentemente, tanto che uno degli agenti è dovuto in seguito ricorrere a cure mediche. A questo punto, il 34 enne veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, veniva trattenuto presso la cella di sicurezza della Questura, per poi essere tradotto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cremona per l’udienza di convalida.

