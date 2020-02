Degli Angeli attacca Fontana: "Video irresponsabile"

MILANO (27 febbraio 2020) - Polemica politica innescata dal video del governatore Attilio Fontana in auto-quarantena che indossa la mascherina. A sollevare il caso Marco Degli Angeli (M5S Lombardia): "Il video irresponsabile di Fontana danneggia immagine ed economia dell'Italia e della Lombardia.

"Quello di Fontana è stato un video irresponsabile. Che danni può fare questa trovata mediatica alla nostra regione e a tutto il Paese? Quanto costerà la sceneggiata della mascherina al tessuto economico della Lombardia? Quanti saranno i punti di PIL persi a causa di questo modo irresponsabile di comunicare sui social? È questa l'immagine che vogliamo dare all'estero?

Fontana la smetta di giocare a fare il Governatore mascherato in questo momento. È inutile usare la mascherina davanti a un computer. La comunicazione del Presidente Fontana ha creato inutilmente tensione in un momento nel quale aziende e cittadini hanno bisogno di messaggi coerenti e univoci”.

E poi: "I lombardi stanno dando grande esempio di sacrificio, solidarietà e pazienza. A loro, che per primi sono investiti dai disagi e dalle difficoltà dell’emergenza, va il grazie della Lombardia e del Paese. Allo stesso modo va sostenuto lo sforzo del personale medico, della protezione civile, il personale delle istituzioni, dei volontari e delle aziende che sono in sofferenza. Su questo stiamo agendo in stretta collaborazione con Roma e con un’interlocuzione costante tra forze politiche di maggioranza e opposizione a tutti i livelli. Quanto all’amministrazione regionale chiediamo che il Presidente Fontana mantenga un atteggiamento consono alla gestione dell’emergenza. Comprendiamo le difficoltà amministrative del momento, ma la diffusione di messaggi fuorvianti non aiuta i cittadini ad affrontare la crisi con i nervi saldi e la giusta neutralità. La propaganda, e la valutazione delle responsabilità, lasciamola per il dopo emergenza. Alla dipendente di Regione Lombardia e a tutti coloro che hanno contratto il virus va la nostra vicinanza e i nostri auguri per una pronta guarigione”.

