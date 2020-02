Coronavirus, il sindaco di Stagno in auto-quarantena

STAGNO LOMBARDO (27 febbraio 2020) - Il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, fino a domenica è in quarantena in quanto allenatore della squadra di calcio del paese a livello amatoriale nella quale gioca il ragazzo di Bonemerse che è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Con lui in isolamento tutti i giocatori della squadra e gli atleti di quella avversaria contro la quale hanno disputato una partita lo scorso 16 febbraio. Al momento non sono stati eseguiti tamponi perché nessuno ha riscontrato sintomi simili a quelli dell'influenza. Stanno quindi tutti bene e dal primo marzo potranno tornare alla routine quotidiana.

