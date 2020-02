Coronavirus, «Serve subito cabina di regia tra i Ministeri»

MILANO (27 febbraio 2020) - La crisi sanitaria non deve diventare crisi economica. Per Confagricoltura è importante avviare subito una cabina di regia interministeriale che affronti in maniera coordinata l’emergenza Coronavirus per tutto il settore agricolo e agroindustriale. Dalla giunta straordinaria convocata ieri dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, è emersa chiara la richiesta dell’organizzazione di fare la propria parte nell’affrontare quest’urgenza che, al di là dei gravi aspetti sanitari, rischia di aggravare una situazione economica già difficile. La costituzione di una cabina di regia che veda coinvolti tutti i dicasteri interessati, le organizzazioni di imprese delle filiere dal campo alla tavola è uno sforzo congiunto necessario per garantire continuità produttiva e commerciale a un comparto che rappresenta quasi il 20 per cento del Pil nazionale e circa il 10 per cento dell’export nazionale complessivo. Intanto Confagricoltura, grazie alla capillare rete sul territorio, ha costituito una task force che segue attentamente la situazione e interviene sulle autorità competenti perché si riduca al massimo il disagio di imprese e lavoratori.

Anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, è intervenuto ieri in merito agli effetti del Coronavirus sulle aziende del settore primario. Quelle del Lodigiano – al centro del focolaio – e più in generale della Lombardia. Cremona compresa. «La qualità dei prodotti agroalimentari lombardi non è nemmeno oggetto di discussione, è assolutamente intatta – ha affermato Rolfi –. È fondamentale continuare a consumare lombardo e lodigiano per sostenere le nostre aziende agricole». Martedì sera si è tenuto, in videoconferenza, un incontro con il ministro Bellanova per affrontare la situazione: «Abbiamo chiesto al Governo la disponibilità a valutare un nuovo decreto specifico – ha annunciato Rolfi – per sostenere il comparto agricolo anche sotto il profilo economico, a partire dalle misure finalizzate a sostenere il costo del lavoro e alla promozione nei mercati dei prodotti agricoli delle zone interessate. Che per nessun motivo devono essere oggetto di speculazione».

