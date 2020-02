Viabilità, da domani lavori stradali in via Aselli

CREMONA (26 febbraio 2020) - Al via da domani domani, giovedì 27 febbraio, i lavori stradali in via Aselli che saranno effettuati per conto di A2A Smart City. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione su questa via, che sarà chiusa a fasi alterne, l’intervento è stato programmato in quattro step: il primo riguarderà il tratto compreso tra via Robolotti e via Gallarati (incrocio escluso); il secondo quello tra via Gallarati e via Pecorari (incrocio escluso); il terzo tra via Pecorari e vicolo delle Colonnette; il quarto ed ultimo il tratto compreso tra vicolo delle Colonnette e via Araldi Erizzo. Durante tutte le fasi del cantiere sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali. In base all’avanzamento dei lavori sarà posizionata idonea segnaletica per indicare i percorsi alternativi. Il termine di questi interventi (che saranno sospesi domenica 1° marzo) è previsto entro venerdì 6 marzo.

