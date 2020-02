Treni, «Ripristino totale sulla Cr-Fidenza»

CASTELVETRO (27 febbraio 2020) - Viabilità e trasporti sono fra le priorità del Dup, il Documento unico di programmazione approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, che fissa come obiettivi il ripristino integrale dei treni sulla tratta Cremona-Fidenza e un confronto con l’agenzia locale del trasporto per arrivare a riduzioni tariffarie rivolte soprattutto agli studenti. Richieste che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Quintavalla rivolge agli enti superiori, in primis Regione Emilia Romagna e Provincia di Piacenza, ma anche a Tempi Agenzia-Seta ed Rfi «sia in un'ottica di riqualificazione delle infrastrutture sia in funzione del miglioramento dei servizi all’utenza». Le linee d’azione prioritarie riguardano fra le altre cose la linea Fs Cremona-Fidenza, più volte finita al centro delle polemiche per ritardi e disagi. Oltre ai passaggi a livello di cui è già in programma la soppressione, inoltre, si valuterà l’eliminazione anche di altri.

