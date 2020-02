Malore fatale per Caterina Cuel, la ristoratrice de l'Umbreleèr

CICOGNOLO (26 febbraio 2020) - Addio a Caterina Cuel, da tutti conosciuta come Rina. La storica ristoratrice de l’Umbreleèr se n’è andata ieri mattina, all’età di 89 anni, dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava nel locale in via Mazzini. «Ero con mia sorella – spiega il figlio Diego Luccini – in stabilimento e un dipende mi ha avvisato che la mamma non stava bene. Sono arrivato e ho iniziato a praticarle il massaggio cardiaco. Quando sono arrivati i medici hanno proseguito nelle operazioni salvavita ma il suo cuore non ha più ripreso a battere». I funerali, come previsto dalle recenti ordinanze regionali, si terranno in forma privata domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cicognolo.

