Zoogamma, lavori al via, nuovi addetti grazie all’ampliamento

CASALBUTTANO ​​​​​​(26 febbraio 2020) - Cantiere aperto, ruspe in azione e maggiore occupazione per il paese: sono partiti i lavori di ampliamento della Zoogamma, ditta operante nel settore agroalimentare impegnata nella realizzazione di un nuovo magazzino. Nel frattempo proseguono le assunzioni dato che è previsto l’inserimento in organico di alcuni nuovi operai. La maxi opera porterà benefici alla comunità da molteplici punti di vista dato che i lavori stanno coinvolgendo aziende e professionisti del paese. E sono diverse le opere di compensazione ambientale previste, tra cui la realizzazione di una pista ciclabile con anche un ponticello, la piantumazione di alberi e arbusti e la creazione di un parcheggio per la cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO