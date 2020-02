Coronavirus: salgono a due i contagiati a Castelleone, uno a Paderno

CASTELLEONE E PADERNO (25 febbraio 2020) - Da uno diventano due i casi accertati a Castelleone. I vertici dell’Azienda sanitaria locale hanno comunicato la notizia oggi pomeriggio al sindaco Pietro Fiori, senza tuttavia precisare l’età o il sesso delle persone risultate positive. Per ora si sa solo che presentavano i sintomi da qualche giorno, che attualmente si trovano sotto osservazione e che è scattata la ricerca dei contatti di primo livello, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati. Oggi intanto, dopo due giorni di chiusura, gli uffici comunali del borgo riaprono regolarmente, con i dipendenti dotati di mascherine e strumenti di protezione a tutela della propria salute e di quella degli utenti. I cittadini sono invitati a recarsi di persona solo per pratiche urgenti e assolutamente indifferibili, in modo da evitare il sovraffollamento dei locali.

Un caso accertato anche a Paderno Ponchielli. Dei due cittadini attualmente ricoverati in ospedale a Cremona, sembra padre e figlio, uno è infatti risultato positivo ai test per il Covid-19.

