Coronavirus, in Lombardia 240 casi

MILANO (24 febbraio 2020) - «Siamo a 240 casi positivi, abbiamo fatto più di 1.800 tamponi, per i decessi aspettiamo la conferma dell’istituto superiore della Sanità». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

«In Italia i contagiati sono 322, mentre le vittime accertate sono 10» ha dichiarato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fornendo il bollettino con i dati aggiornati. Le tre vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. I morti sono 9 in Lombardia e uno in Veneto.

