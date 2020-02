Protezione Civile: allerta arancione per rischio di vento forte

CREMONA (25 febbraio 2020) - La Protezione Civile regionale ha diramato oggi un avviso di allerta arancione per il rischio di vento forte. Dalle ore 6 di domani, seppure in modo irregolare, in pianura è previsto vento proveniente da ovest, nelle ore centrali, e in particolare nel pomeriggio, vento in ulteriore rinforzo e rotazione da nord con attenuazione nelle ore serali. Durante la fase acuta, sempre come da previsioni della Protezione Civile regionale, la media oraria dell’intensità del vento sarà compresa tra i 20 e i 40 km/h, ma temporaneamente e localmente anche superiori. Sono previste anche raffiche comprese tra i 50 e i 70 km/h, localmente possibili fino a 90 km/h. Il rischio di vento forte potrebbe creare disagi, pertanto i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione.

